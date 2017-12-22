Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР

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Новые международные санкции введены в отношении Северной Кореи Советом Безопасности ООН. Резолюция, которую подготовили США, была принята единогласно.

Против КНДР расширено торговое эмбарго, урезаны также возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ также предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

Запрещено увеличивать поставки сырой нефти в Северную Кореею. С 1 января также вводятся ограничения на поставки почти 90 процентов нефтепродуктов: КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин. Государства будут отчитываться перед СБ о поставках. Прекращать их будут после того, как будет достигнут объем в 95 процентов от разрешенного.

Странам запретят закупать у КНДР продовольствие, станки и электрооборудование, транспортные суда и некоторые виды сырья. Поставлять в страну запретят суда, оборудование и металлы.

Положения документа не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) – Хасан (Россия).

20 декабря стало известно, что США передали Китаю проект резолюции, который призывает ужесточить санкции против Северной Кореи. Ограничения вызваны продолжением баллистических испытаний в КНДР.