США передали Китаю проект новых санкций против КНДР — СМИ

20 декабря, 06:40
Фото: ТАСС/Zuma/Kepy
США передали Китаю проект резолюции, который призывает ужесточить санкции против Северной Кореи.
Проект резолюции был передан Китаю на прошлой неделе. Эта мера понадобилась США, чтобы как можно скорее за нее проголосовали в Совбезе ООН, сообщает Reuters.
О каких именно дополнительных ограничениях сказано в резолюции США не уточняется.
Ранее Соединенные Штаты заявили о введении новых санкций в отношении КНДР после того, как Пхеньян запустил очередную ракету. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.
А государственный секретарь США Рекс Тиллеросон на Совбезе ООН заявил, что США продолжать оказывать давление на КНДР, «пока не будет достигнута денуклеаризация».
США призвали все страны прекратить торговлю с КНДР и выслать северокорейских рабочих. Кроме того, пострепред США при ООН Никки Хейли выступила за лишение Пхеньяна права голоса в ООН.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: