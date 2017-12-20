США передали Китаю проект новых санкций против КНДР — СМИ

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США передали Китаю проект резолюции, который призывает ужесточить санкции против Северной Кореи.

Проект резолюции был передан Китаю на прошлой неделе. Эта мера понадобилась США, чтобы как можно скорее за нее проголосовали в Совбезе ООН, сообщает Reuters.

О каких именно дополнительных ограничениях сказано в резолюции США не уточняется.

Ранее Соединенные Штаты заявили о введении новых санкций в отношении КНДР после того, как Пхеньян запустил очередную ракету. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

А государственный секретарь США Рекс Тиллеросон на Совбезе ООН заявил, что США продолжать оказывать давление на КНДР, «пока не будет достигнута денуклеаризация».

США призвали все страны прекратить торговлю с КНДР и выслать северокорейских рабочих. Кроме того, пострепред США при ООН Никки Хейли выступила за лишение Пхеньяна права голоса в ООН.