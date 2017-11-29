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Политика

29 ноября, 19:20

Трамп заявил о введении новых санкций против КНДР

власть за рубежом политика

Фото:ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Соединенные Штаты решили ввести новые санкции в отношении КНДР после того, как Пхеньян запустил очередную ракету. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Только что переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут сегодня введены против Северной Кореи. Мы справимся с ситуацией!" - заявил Трамп.


В официальном заявлении пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров двух стран также говорится о том, что Трамп призвал председателя КНР оказать влияние на КНДР и убедить ее отказаться от провокаций.

Пуск ракеты КНДР также вызвал озабоченность в министерстве иностранных дел России. Представители ведомства отметили необходимость проявить сдержанность при постоянной военной активности США и их союзников в регионе вокруг Корейского полуострова.

Представители министерства подчеркнули, что преложенная Россией дорожная карта урегулирования кризиса не имеет разумной альтернативы.

Ранее в Кремле назвали прошедшие испытания провокацией, отдаляющей разрешение корейского кризиса. Москва осудила последние испытания, проведенные Пхеньяном.

КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты "Хвасон-15", способной поразить цели на всей территории США, 29 ноября. Такое заявление транслировалось в эфире северокорейского телевидения.

Пуск ракеты зафиксировали военные Южной Кореи и Японии. Снаряд упал в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров.

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