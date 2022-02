Трамп заявил о введении новых санкций против КНДР

Соединенные Штаты решили ввести новые санкции в отношении КНДР после того, как Пхеньян запустил очередную ракету. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Только что переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут сегодня введены против Северной Кореи. Мы справимся с ситуацией!" - заявил Трамп.

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!