Трамп заявил о введении новых санкций против КНДР

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Соединенные Штаты решили ввести новые санкции в отношении КНДР после того, как Пхеньян запустил очередную ракету. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Только что переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут сегодня введены против Северной Кореи. Мы справимся с ситуацией!" - заявил Трамп.

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2017 г.



В официальном заявлении пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров двух стран также говорится о том, что Трамп призвал председателя КНР оказать влияние на КНДР и убедить ее отказаться от провокаций.

Пуск ракеты КНДР также вызвал озабоченность в министерстве иностранных дел России. Представители ведомства отметили необходимость проявить сдержанность при постоянной военной активности США и их союзников в регионе вокруг Корейского полуострова.

Представители министерства подчеркнули, что преложенная Россией дорожная карта урегулирования кризиса не имеет разумной альтернативы.

Ранее в Кремле назвали прошедшие испытания провокацией, отдаляющей разрешение корейского кризиса. Москва осудила последние испытания, проведенные Пхеньяном.

КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты "Хвасон-15", способной поразить цели на всей территории США, 29 ноября. Такое заявление транслировалось в эфире северокорейского телевидения.

Пуск ракеты зафиксировали военные Южной Кореи и Японии. Снаряд упал в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров.