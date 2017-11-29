МИД России призвал КНДР прекратить ядерные испытания

29 ноября 2017, 14:48
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Пуск ракеты КНДР вызвал озабоченность в министерстве иностранных дел России. Представители ведомства отметили необходимость проявить сдержанность при постоянной военной активности США и их союзников в регионе вокруг Корейского полуострова.
"В связи с этим настоятельно призываем КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корея – воздержаться от проведения анонсированных на начало декабря сего года беспрецедентных по масштабу внеплановых военно-воздушных учений, которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку", – цитирует сообщение МИД "Газета.ру".
Представители министерства подчеркнули, что преложенная Россией дорожная карта урегулирования кризиса не имеет разумной альтернативы.
Ранее в Кремле назвали прошедшие испытания провокацией, отдаляющей разрешение корейского кризиса. Москва осудила последние испытания, проведенные Пхеньяном.
Тестирование межконтинентальной баллистической ракеты, вызвавшее возмущение мирового сообщества, по данным КНДР, прошло успешно. Отмечалось также, что новое оружие может поразить любую цель на территории США.
Регулярные испытания вооружения проводятся Северной Кореей с апреля 2017 года. Наращивание вооружения в стране вызывает недовольство во всем мире. Главным противником Пхеньяна стал Вашингтон. США принимают против страны все новые санкции и агитируют другие страны вводить ограничения против КНДР.
Северная Корея отвечает на призывы к разоружению решительным отказом, добавляя различные угрозы в адрес Вашингтона и лидера США Дональда Трампа. В стране огласили "смертный приговор" главе Белого дома за оскорбления в адрес руководства республики.
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