КНДР заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты

29 ноября, 07:25
Фото: AP/Wong Maye-E
КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты "Хвасон-15", способной поразить цели на всей территории США. Такое заявление транслировалось в эфире северокорейского телевидения.
Пуск ракеты зафиксировали военные Южной Кореи и Японии. Снаряд упал в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. Предполагается, что речь идет об испытании межконтинентальной ракеты, сообщает РИА Новости.
Этот инцидент уже вызвал недовольство США. Президент страны Дональд Трамп отметил, что Штаты справятся с этой ситуацией. Вице-президент Майк Пенс пообещал развернуть все ресурсы США, чтобы "экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы".
Регулярные испытания вооружения проводятся Северной Кореей с апреля 2017 года. Наращивание вооружения в стране вызывает недовольство во всем мире. Главным противником Пхеньяна стал Вашингтон. США принимают против страны все новые санкции и агитируют другие страны вводить ограничения против КНДР. Недавно стало известно, что США хотят убедить Китай прекратить поставки нефти в КНДР.
Северная Корея отвечает на призывы к разоружению решительным отказом, добавляя различные угрозы в адрес Вашингтона и лидера США Дональда Трампа. В стране огласили "смертный приговор" главе Белого дома за оскорбления в адрес руководства республики.
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