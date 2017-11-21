США намерены убедить Китай прекратить поставки нефти в КНДР

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США намерены продолжить вести переговоры с Китаем о прекращении поставок нефти в КНДР.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе брифинга заявил, что таким образом Соединенные штаты будут уверены, что Китай полностью выполняет все санкции ООН против КНДР, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в середине октября Евросоюз ввел новый пакет санкций против КНДР. Новые ограничения коснулись торговли нефтью и финансовых транзакций с Северной Кореей.

Предыдущее расширение санкций против Северной Кореи принималось Евросоюзом в августе. Тогда в санкционный список внесли девять физических лиц и четыре юридических лица из КНДР.