В Кремле назвали провокацией очередной пуск ракеты КНДР

29 ноября, 13:52
Фото: AP/Korean Central News Agency/Korea News Service
В Кремле считают, что новый пуск ракеты КНДР отдаляет решение кризиса вокруг страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это провокацией, ведущей к большей напряженности.
Он заявил, что в России осуждают последние испытания Северной Кореи. Пресс-секретарь выразил надежду на сохранение спокойствия всех сторон, сообщает "Интерфакс". По мнению Пескова, это необходимо, чтобы ситуация на Корейском полуострове "не пошла по худшему сценарию".
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди утверждает, что КНДР должна соблюдать основные принципы международного права. Согласно резолюции Совбеза ООН, запрещается любая деятельность по разработке ядерного оружия, добавила она. Сенатор считает, что США и Южной Корее тоже стоит прекратить учения, поскольку КНДР видит в этом угрозу.
29 ноября в КНДР рассказали о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". В Пхеньяне заявили, что она может поражать цели на всей территории США. Американские эксперты считают это правдой. Минобороны Японии уточняет, что ракета упала в 250 километрах от северной префектуры Аомори. Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией.
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