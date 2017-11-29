Совбез ООН проведет экстренное заседание после пуска ракеты КНДР

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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 29 ноября. Темой обсуждения станет запуск ракеты КНДР

Запрос на проведение встречи отправили Япония, Республика Корея и США в ответ на испытание Северной Кореей баллистической ракеты, сообщает ТАСС. Минобороны Японии отмечает, что она пролетела около тысячи километров и упала в 250 километрах от северной префектуры Аомори. Максимальная высота ее полета составила более четырех тысяч километров. В ведомстве полагают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, ракета КНДР пролетела примерно 960 километров, поднявшись на высоту 4,5 тысячи километров.

Ранее КНДР рассказала об успешном испытании баллистической ракеты "Хвасон-15", способной поразить цели на всей территории США. Президент Штатов Дональд Трамп отметил, что в США справятся со сложившейся ситуацией.

Регулярные испытания КНДР проводит с апреля 2017 года. США в связи с этим вводят новые санкции против страны и агитируют другие страны применять ограничения в отношении Северной Кореи. Трамп призвал государства, том числе Россию и Китай снизить уровень дипломатических и экономических связей с КНДР.

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне документы не признают. Там полагают, что государство может укреплять обороноспособность из-за враждебной политики Штатов.