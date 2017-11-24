Япония не ставит целью военное свержение режима в КНДР – МИД

24 ноября, 14:43
Фото: AP/Pavel Golovkin
Япония не нацелена на военное свержение режима в КНДР или других государствах, заявил министр иностранных дел страны Таро Коно после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Япония никогда не ставила целью военное свержение режима в других странах, но мы считаем необходимым использовать всевозможные методы и способы и, максимально увеличивая давление на КНДР, остановить ее программу ядерных разработок и запуска ракет", – цитирует японского дипломата РИА Новости.
Ядерно-ракетная программа Северной Кореи вызывает озабоченность во всем мире. Особенно остро на проблему реагируют в Японии, Южной Корее и США. Вашингтон принимает против страны все новые санкции и агитирует другие страны вводить ограничения против КНДР. Недавно стало известно, что США хотят убедить Китай прекратить поставки нефти в КНДР.
Северная Корея отвечает на призывы к разоружению решительным отказам, добавляя к нему различные угрозы в адрес Вашингтона и лидера США Дональда Трампа. В стране огласили "смертный приговор" главе Белого дома за оскорбления в адрес руководства республики.
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