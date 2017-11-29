В Минобороны Японии рассказали о месте падения ракеты КНДР

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Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР пролетела около 1 тысячи километров и в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом журналистам заявил глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра.

"Ракета пролетела около 1 тысячи километров и упала в 250 километрах от префектуры Аомори – в исключительной экономической зоне Японии. Максимальная высота ее полета превысила 4 тысячи километров, она была запущена по крутой траектории. Исходя из этих данных, мы считаем, что это была межконтинентальная баллистическая ракета", – цитирует ТАСС заявление главы Минобороны.

Он также отметил, что никакого ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано.

По словам Ицунори Онодэры, исходя из нынешнего запуска можно сделать вывод, что КНДР добилась серьезного прогресса в области ракетных разработок.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Это первый ракетный пуск, который власти КНДР провели с 15 сентября. Тогда испытание водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты прошло успешно.