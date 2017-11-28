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28 ноября, 22:20

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

за рубежом безопасность

Фото: ТАСС

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник агентство Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее власти КНДР пригрозили США ядерной катастрофой, если американское правительство продолжит политику санкций и будет направлять к Корейскому полуострову стратегические бомбардировщики.

Сейчас на Корейском полуострове сохраняется крайне напряженная ситуация, в связи с тем, что Пхеньян продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу. В частности, в начале сентября в КНДР сообщили, что испытание водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты прошло успешно.

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