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Москва 24

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Политика

29 ноября, 13:08

В Совфеде прокомментировали запуск ракеты КНДР

власть политика за рубежом

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что КНДР должна соблюдать основные принципы международного права. Так Ковитиди прокомментировала последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей.

По ее словам, все должны стремиться к сохранению спокойного существования для наших детей и внуков. Призыв президента РФ Владимира Путина на заседании международного клуба "Валдай" должен быть услышан, считает сенатор. Речь идет о сокращении ядерного оружия, которое необходимо в рамках выполнения договоров.

Ковитиди также напомнила о резолюции Совбеза ООН, согласно которой любая деятельность по разработке ядерного оружия запрещена. Она подчеркнула, что Москва строго придерживается принципов международного права, чего требуют от КНДР и других стран, передает RT.

Сенатор также призвала США и Южную Корею прекратить учения. По ее мнению, Пхеньян видит в этом угрозу, требующую реакции.

29 ноября КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты "Хвасон-15", способной поразить цели на всей территории США. По данным Минобороны Японии, она упала в 250 километрах от северной префектуры Аомори. В связи со случившимся Совбез ООН проведет экстренное заседание. Это не первый подобный инцидент: испытания КНДР проводит с апреля 2017 года.

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