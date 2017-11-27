Россия призвала Вашингтон и Пхеньян "выдохнуть"

27 ноября, 05:55
Фото: ТАСС/Щербак Александр
Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов рассказал о возможности "апокалиптического" развития событий на Корейском полуострове. Он также призвал Вашингтон и Пхеньян "выдохнуть".
"К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался", – приводит РИА Новости слова Игоря Моргулова, сказанные во время выступления на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.
Кроме того, он призвал США и КНДР успокоиться и сесть за стол переговоров. По словам дипломата, Пхеньян последние два месяца демонстрирует сдержанность и с 15 сентября не проводит испытательных пусков. Теперь соответствующие ответные шаги должны сделать США и их союзники. Только в этом случае можно будет перейти к прямым американско-северокорейским переговорам.
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