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В мире

27 ноября, 05:55

Россия призвала Вашингтон и Пхеньян "выдохнуть"

за рубежом политика безопасность

Фото: ТАСС/Щербак Александр

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов рассказал о возможности "апокалиптического" развития событий на Корейском полуострове. Он также призвал Вашингтон и Пхеньян "выдохнуть".

"К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался", – приводит РИА Новости слова Игоря Моргулова, сказанные во время выступления на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

Кроме того, он призвал США и КНДР успокоиться и сесть за стол переговоров. По словам дипломата, Пхеньян последние два месяца демонстрирует сдержанность и с 15 сентября не проводит испытательных пусков. Теперь соответствующие ответные шаги должны сделать США и их союзники. Только в этом случае можно будет перейти к прямым американско-северокорейским переговорам.

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