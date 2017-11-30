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30 ноября, 04:17

США призывают все страны мира прервать любые связи с КНДР

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Zuma\Albin Lohr-Jones


Соединенные Штаты Америки призывают все страны прекратить торговлю с КНДР и выслать северокорейских рабочих. Кроме того, пострепред США при ООН Никки Хейли выступила за лишение Пхеньяна права голоса в ООН.

"Мы призываем страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН", – цитирует РИА Новости заявление постпреда во время экстренного заседания Совета безопасности ООН, посвященного запуску баллистической ракеты КНДР.

По мнению Никки Хейли, это должно коснуться всех сфер сотрудничества с этой страной.

"Необходимо прекратить импорт и экспорт и выслать всех северокорейских рабочих", – добавила постпред.

Кроме этого, Никки Хейли выступила с предложением лишить КНДР права голоса в ООН.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Снаряд упал в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров.

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