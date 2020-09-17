Ребенок с двумя головами родился в Мьянме

16:04
Фото: depositphotos/zimmytws
Ребенок с двумя головами появился на свет в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства информации страны.
В ведомстве рассказали, что мальчика родила 29-летняя девушка в больнице одного из районов Нейпьидо. Сразу после рождения ребенка доставили в специализированное педиатрическое медицинское учреждение.
В ноябре прошлого года в Азербайджане родился ребенок с ушами на шее и с носом в виде свиного пятачка. Девочка родилась в одной из частных клиник страны.
Как сообщили позднее в Республиканской клинической больнице имени академика Мир-Гасымова, сердце ребенка и легкие были в норме, однако из-за серьезнейших патологий она не прожила и суток.
В октябре того же года врачи детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира прооперировали ребенка, родившегося с тремя ногами. В первые сутки после рождения ребенку была выведена петлевая сигмостома.
Когда ребенку был месяц, была проведена первая операция: удалили ногу, которая находилась между двух правильно расположенных ножек.
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