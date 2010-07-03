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Общество

06:26

Столичные хирурги удалили третью ногу месячному ребенку

общество медицина город

Фото: mosgorzdrav.ru

Врачи детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира прооперировали ребенка, родившегося с тремя ногами.

Как сообщили в пресс-службе столичного Депздрава, беременность протекала нормально. Проблему заметили на УЗИ, но женщина решила рожать.

Мальчик родился в срок, однако у ребенка были три ноги и удвоение мочеполовой системы, а также отсутствовало анальное отверстие, рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что, "вероятнее всего, изначально это были близнецы – средняя ножка имела две пяточки", однако "сформировался только один плод, взяв часть у брата".

В первые сутки после рождения ребенку была выведена петлевая сигмостома, а мать научилась пользоваться калоприемником.

В августе 2018 года, когда ребенку был месяц, была проведена первая операция – удалили ногу, которая находилась между двух правильно расположенных ножек.

В феврале 2019 года состоялась вторая операция – урологи устранили аноректальный порок. Через 14 недель пациента ждет удаление сигмостомы.

В Депздраве заключили, что ребенок получил возможность жить благодаря высочайшей квалификации специалистов и современному оборудованию.

В украинском городе Черновцы ранее родились сиамские близнецы. Девочки имеют одно тело, но две головы.

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