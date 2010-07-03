Ребенок с двумя головами родился на Украине

Фото: depositphotos/alexraths

В украинском городе Черновцы родились сиамские близнецы. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на УНИАН, девочки имеют одно тело, но две головы.

Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, однако пациентка отказалась прервать беременность.

По его словам, этот случай является редким не только для Украины, но и для мира. Сейчас младенцы находятся в роддоме, их готовят к перевозке в детскую больницу.

Ранее сиамские близнецы родились в Индии. У них были собственные легкие и сердце, однако одна на двоих печень.

Врачи заявили, что разделить детей без ущерба для процессов жизнедеятельности практически невозможно. Они скончались через сутки из-за проблем с дыханием.