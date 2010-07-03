Ребенок со свиным пятачком и ушами на шее родился в Баку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и с носом в виде свиного пятачка. Об этом сообщает портал medicina.az.

Девочка появилась на свет в одной из частных клиник в Баку. Как сообщили в Республиканской клинической больнице имени академика Мир-Гасымова, ее сердце и легкие были в норме, однако из-за серьезнейших патологий она не прожила и суток.

Главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова отметила, что подобную аномалию должны были выявить врачи еще на третьем месяце беременности. Она назвала преступлением то, что врачи своевременно не сообщили семье об отклонениях.

Мамедова пояснила, что ребенка она не видела, добавив, что без разрешения вмешиваться в работу частных клиник нельзя по закону. Гинеколог уточнила, что родители могут написать жалобу на врача и специалиста УЗИ, которые вели беременность женщины.

Ранее в Китае прооперировали трехлетнюю девочку, которая родилась с 14 пальцами на руках. У девочки на каждой руке было по два лишних пальца. Помимо этого, ее кисти имели разную форму, что осложняло работу врачам: два левых пальца срослись, а правые выросли из большого пальца.

Подобный дефект был обнаружен у членов семьи девочки на протяжении пяти поколений.

