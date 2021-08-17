Чехия намерена исключить Россию из списка стран с экстремальным риском COVID-19

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Власти Чехии решили исключить Россию и еще ряд государств из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом с 23 августа. Об этом в понедельник, 16 августа, заявил глава республиканского Минздрава Адам Войтех.

"С предстоящего понедельника <...> из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства", – приводит слова Войтеха ТАСС.

Он также сообщил, что в данный список внесены Бразилия, Перу, Танзания, Колумбия, Мозамбик, Непал и Парагвай.

Россию включили в чешский список стран с экстремальным риском заражения 1 июля.

В конце июня в Чехии выявили первый случай "Лямбда"-штамма коронавируса. Премьер-министр республики Андрей Бабиш отмечал, что эпидемия COVID-19 в стране все еще продолжается, при этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Праге.

Ранее в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщили, что с 27 августа Россия снимает ограничения на осуществление регулярных и чартерных авиарейсов в Чехию, Доминиканскую Республику и Южную Корею.