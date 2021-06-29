В Чехии выявили опасный "Лямбда"-штамм коронавируса

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В Чехии выявили первый случай "Лямбда"-штамма коронавируса. Об этом сообщили во входящей в систему Минздрава республики Национальной оценочной лаборатории гриппа и респираторных вирусных заболеваний.

"Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления (в Чехии. – Прим. ред.) опасного "Лямбда"-штамма коронавируса, который доминирует в Перу", – говорится в сообщении.

В лаборатории также заявили о 120 подтвержденных случаях заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс". Он распространяется в столице страны, на севере и северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина в центральной части республики.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отмечал, что эпидемия COVID-19 в стране все еще продолжается, при этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Праге.

"(Эпидемия. – Прим. ред.) COVID-19 не завершилась. В Праге, согласно данным (медиков. – Прим. ред.), ситуация выглядит нехорошо. Мы должны дальше бороться (с коронавирусом – Прим. ред.), вакцинироваться и защищаться от новых штаммов из других стран", – цитирует премьера ТАСС.

Прививочная кампания в Чехии стартовала 27 декабря 2020 года. К настоящему моменту полную вакцинацию прошли 3 101 617 человек, в то время как общее население страны составляет 10,7 миллиона граждан.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, считается ли опасным "Лямбда"-штамм коронавируса. Первые случаи заражения новой разновидностью вируса SARS-CoV-2 были зафиксированы в Великобритании.

