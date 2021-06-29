Вирусолог объяснил, опасен ли лямбда-штамм коронавируса для россиян

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 рассказал, считается ли опасным лямбда-штамм коронавируса.

Ранее первые случаи заражения новой разновидностью вируса SARS-CoV-2 были зафиксированы в Великобритании. Медики советуют обращать внимание на наличие высокой температуры и непрерывного кашля и на потерю или изменение обоняния и вкуса.

Впервые лямбда-штамм выявили в 2020 году в Южной Америке – в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. В Центре вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора рассказали, что случаев заболевания новой версией вируса в России не обнаружено.

По словам Скулачева, пока лямбда-штамм не вызывает беспокойства.

"Сейчас в мире циркулирует несколько тысяч вариантов коронавируса. Они отличаются друг от друга своими свойствами и теми или иными мутациями. Между этими вариантами происходит своеобразное соревнование, кто будет лучше заражать людей без иммунитета к этому вирусу. Лямбда-штамм выявлен уже давно, и в Европе он полностью проиграл штамму "Дельта", – заявил Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сейчас по распространенности в России, Великобритании и других странах больше 90% занимает штамм "Дельта". Из этого можно предположить, что вряд ли лямбда-штамм более заразен и сумеет вытеснить "Дельту". Потому что все возможности для этого у него уже были.

Выводы о том, что лямбда-штамм слабее своих конкурентов, подтверждает и отчет министерства здравоохранения Великобритании, обращает внимание Скулачев.

"В Великобритании лучше всех в мире устроено отслеживание новых штаммов, поэтому все основные новости по этой теме приходят оттуда. У них есть классификация опасности, по которой они делят разные варианты вируса. По данным отчета, у лямбда-штамма самый низкий уровень опасности", – сказал собеседник Москвы 24.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Это не родственник штамма "Дельта", здесь эволюция вируса пошла по другому направлению. Я видел сообщения, что заразность лямбда-штамма повышена. Но насколько это принципиально, видно по его охвату. И пока он распространяется хуже "Дельты". Из чего можно предположить, что он хуже пробивает иммунную защиту и в целом менее заразен.

Скулачев подчеркнул, что пока ситуация, когда все самые сильные штаммы мутируют в один супервирус, не просматривается.

"Этот процесс называется рекомбинацией. Он легко происходит с вирусом гриппа, и там бы я сказал, что это вполне возможно. С коронавирусом подобная ситуация пока не просматривается. Разные штаммы не комбинируют, а просто эволюционируют из одного в другой", – говорит Скулачев.

Он добавил, что все основные российские вакцины от коронавируса можно очень быстро адаптировать сразу к нескольким штаммам. Это должно помочь в остановке распространения новых вариантов инфекции, резюмировал эксперт.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, почему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса. Эксперт объяснила это тем, что на один и тот же вариант у каждого заболевшего может быть разная реакция.

