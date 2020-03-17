Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вспышка коронавируса сказалась на гражданской авиации больше терактов 2001 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Думаю, что для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября 2001 года. Они почти остановились", – сказал Мнучин.

Он подчеркнул, что власти США намерены сохранить необходимые внутренние перевозки, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в стране. Он сообщил, что такие меры позволят выделить на борьбу с вирусом до 50 миллиардов долларов.

Власти в США продолжают закрывать учебные учреждения, запрещать крупные мероприятия и собрания, многие конференции переводятся в онлайн-режим. В США вирусом заразилось более пяти тысяч человек.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.

