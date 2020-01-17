В США рассказали о пострадавших при ракетном ударе по базе в Ираке

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Около 11 американских военнослужащих пострадали в результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что никто из находящихся на базе американцев не погиб, однако некоторые военные были контужены после взрывов. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

"Они до сих пор находятся под наблюдением", – отметили в Минобороны США. В ведомстве подчеркнули, что пострадавшие военнослужащие вернутся в Ирак после полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены военные коалиции США, подверглась ракетному удару. Всего было выпущено восемь ракет. При этом на территории самой базы разорвалась только половина.

Эскалация в регионе последовала после авиаудара США и убийства иранского генерала Касема Сулеймани. После этого военные базы США в Ираке несколько раз подвергались ракетным обстрелам. 8 января был атакован объект в Эйн-аль-Асад, а 12-го – база Балад.

