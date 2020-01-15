Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

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Военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены военные коалиции США, подверглась ракетному удару.

Как сообщил телеканал Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня типа "Катюша". По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере трое иракцев, также базе нанесен материальный урон.

Отмечается, что всего было выпущено восемь ракет. При этом на территории самой базы разорвалась только половина, передает News.ru. База Эт-Таджи находится в провинции Салах-эд-Дин и уже подвергалась обстрелам в начале января.

Эскалация в регионе последовала после авиаудара США по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла" в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде.

2 января при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого военные базы США в Ираке несколько раз подвергались ракетным обстрелам. 8 января был атакован объект в Эйн-аль-Асад, а 12-го – база Балад.