Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:15

Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

за рубежом безопасность

Фото: AP/ТАСС/Felipe Dana

Военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены военные коалиции США, подверглась ракетному удару.

Как сообщил телеканал Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня типа "Катюша". По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере трое иракцев, также базе нанесен материальный урон.

Отмечается, что всего было выпущено восемь ракет. При этом на территории самой базы разорвалась только половина, передает News.ru. База Эт-Таджи находится в провинции Салах-эд-Дин и уже подвергалась обстрелам в начале января.

Эскалация в регионе последовала после авиаудара США по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла" в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде.

2 января при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого военные базы США в Ираке несколько раз подвергались ракетным обстрелам. 8 января был атакован объект в Эйн-аль-Асад, а 12-го – база Балад.

США введут против Тегерана дополнительные экономические санкции

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика