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В мире

12 января, 22:07

Военная база в Ираке подверглась обстрелу

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Hadi Mizban

Военная база на севере Ирака подверглась обстрелу. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в данном районе размещен американский контингент.

"По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" <...> попали по базе Балад в провинции Салах-эд-Дин", – говорится в сообщении.

По некоторым данным, в результате инцидента были ранены четверо военнослужащих ВВС Ирака, в их числе – двое офицеров. Информации о пострадавших среди американских военных не приводится.

В настоящее время неизвестно, кто стоит за атакой. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что 80 человек стали жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке. Отмечается, что это стало местью за убийство генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара США по аэропорту Багдада.

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