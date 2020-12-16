Отец премьера Армении скончался после продолжительной болезни

Фото: телеграм-канал "Баграмян 26"

Умер отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Вова Пашинян скончался после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Он находился в ереванском медицинском центре Наири.

Ранее Никол Пашинян заявил, что не планирует подавать в отставку. Премьер-министр подчеркнул, что народ Армении может быть уверен в приоритете своей воли, которая "имеет решающее и необратимое значение". Он отметил, что любые иные попытки сменить власть не будут иметь успеха.

В начале декабря требование об отставке Никола Пашиняна публично озвучил Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Он обвинил политика в росте социальной напряженности в стране и указал на падение доверия к нему из-за итогов конфликта в Нагорном Карабахе.

Отставки премьер-министра требуют оппозиционные партии Армении. За то, чтобы Пашинян оставил пост, выступают и экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян.

