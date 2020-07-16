Ереван заявил об отсутствии потерь после возобновления боев на границе

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У армянской стороны нет потерь после возобновления боестолкновений на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что военные действия развернулись 16 июля на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Ранее Степанян рассказала, что армянские военнослужащие пресекли попытки азербайджанской диверсии. Также она заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. По словам представителя минобороны Армении, это было первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются четвертый день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров, двух солдат и пяти раненых.

В Ереване сообщали, что конфликт начался из-за нарушения Баку прекращения огня и попытке захватить опорный пункт Армении. Азербайджан в свою очередь во всем винит Армению.

В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.