Военные специалисты из РФ за сутки продезинфицировали 12 объектов в Сербии

07:27
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для помощи в борьбе с COVID-19, за сутки обработали дезинфицирующими средствами еще 12 объектов. Об этом сообщает РИА Новости.
"За сутки обработали 12 объектов, в том числе военно-медицинский центр Карабурма, Республиканский институт имени М. Батут в городе Белград, военный госпиталь и клинический центр в городе Нови-Сад", – сообщили в министерстве обороны РФ.
Российские военные медики проработали с представителями военной академии Минобороны Сербии порядок приема пациентов с коронавирусом, а именно объяснили, как лучше распределять больных и минимизировать их контакты.
Помимо этого, специалисты из РФ проинспектировали медучреждения в городах Панчево и Суботица. Работали медики и с зараженными COVID-19 – осмотрели 28 пациентов в больнице города Лесковац и клиническом центре города Ниш.
Первые самолеты с оборудованием и специалистами вылетели из РФ в Сербию 3 апреля. Всего с момента начала командировки, военные из РФ продезинфицировали в Сербии 35 объектов в восьми городах. Помимо этого, они обрабатывали здания и сооружения, а также участки дорог.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: