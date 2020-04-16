Военные специалисты из РФ за сутки продезинфицировали 12 объектов в Сербии

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для помощи в борьбе с COVID-19, за сутки обработали дезинфицирующими средствами еще 12 объектов. Об этом сообщает РИА Новости.

"За сутки обработали 12 объектов, в том числе военно-медицинский центр Карабурма, Республиканский институт имени М. Батут в городе Белград, военный госпиталь и клинический центр в городе Нови-Сад", – сообщили в министерстве обороны РФ.

Российские военные медики проработали с представителями военной академии Минобороны Сербии порядок приема пациентов с коронавирусом, а именно объяснили, как лучше распределять больных и минимизировать их контакты.

Помимо этого, специалисты из РФ проинспектировали медучреждения в городах Панчево и Суботица. Работали медики и с зараженными COVID-19 – осмотрели 28 пациентов в больнице города Лесковац и клиническом центре города Ниш.

Первые самолеты с оборудованием и специалистами вылетели из РФ в Сербию 3 апреля. Всего с момента начала командировки, военные из РФ продезинфицировали в Сербии 35 объектов в восьми городах. Помимо этого, они обрабатывали здания и сооружения, а также участки дорог.

