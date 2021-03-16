СМИ узнали о стратегии Германии по "Северному потоку – 2"

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Германия хочет выиграть время в разногласиях с США по теме "Северного потока – 2", чтобы добиться завершения проекта, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Аналитики отмечают, что газопровод готов на 95% и его строительство могут завершить к сентябрю.

В связи с этим в Берлине считают, что после запуска ситуация будет выглядеть для США иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную.

"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия – поставить Соединенные Штаты "перед фактом", что проект уже готов", – сообщили изданию.

Также европейские дипломаты сообщили, что в ФРГ считают, что Вашингтон хочет вести переговоры по вопросу газопровода и искать совместное решение.

Ранее власти Германии назвали санкции США против проекта "Северный поток – 2" вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция немецкого правительства была высказана в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

19 января США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.