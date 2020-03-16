Число зараженных коронавирусом в Китае стало меньше, чем в остальном мире

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая стало больше, чем в самой КНР, сообщает ТАСС.

Также он подчеркнул, что количество смертей вследствие заболевания COVID-19 в Поднебесной также меньше, чем в остальном мире.

"За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев [заражения] и смертей в остальном мире, чем в Китае", – отметил Гебрейесус.

Ранее стало известно, что страну закрыли для въезда власти Чили. Кроме того, жесткие ограничительные меры вследствие распространения коронавируса введут с 17 марта в Киеве. Кроме того, в настоящий момент отменены полетные программы на Кипр до 30 апреля в связи с распоряжением местного правительства о запрете на въезд туристов на территорию страны.

16 марта первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Сомали. Лидером же по количеству зараженных COVID-19, помимо КНР, является Италия. Там обнаружили более 24,7 тысячи инфицированных, 1809 из которых уже стали жертвами болезни. Большое количество зараженных также фиксируются в Иране, Южной Корее, Испании, Германии и Франции. Всего коронавирус охватил уже более 140 стран и не менее 153,6 тысячи человек.