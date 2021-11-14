В Германии объяснили разгром вермахта под Москвой непогодой и проблемами в снабжении

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Автор немецкого издания Welt Флориан Штарк заявил, что операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики планировали захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением вермахта.

"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов. Кроме того, что важно, начались дожди, которые превратили грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр", – утверждает он.

Штарк также заявил, что в это время верховный главнокомандующий Иосиф Сталин устроил в Москве пир в честь американца Аверелла Гарримана и британского лорда Бивербрука. Как утверждает автор статьи, гостям подавались икра, жареные поросята, дичь, коньяк, водка, вино и мороженое.

"Тайфун" – стратегическая наступательная операция немецких войск на московском направлении осенью и зимой 1941 года. В Москве к концу октября этого года было объявлено осадное положение, эвакуированы промышленные предприятия и население.

В начале декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей и отбросила немцев на 150–300 километров от Москвы. Армия вермахта впервые с сентября 1939-го года отступила, потерпев тяжелейшее поражение.

Ранее сообщалось, что в Москве представили уникальные документы Генерального штаба Красной армии времен весны 1941 года, опровергающие мифы о планах СССР напасть на гитлеровскую Германию. Материалы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта.