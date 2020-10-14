Пашинян оценил потери Карабаха из-за боевых действий с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) из-за боевых действий с Азербайджаном понесла большие человеческие потери. Заявление он сделал во время обращения к нации, передает РИА Новости.

Он отметил, что Азербайджан за первую неделю боевых действий не смог добиться стратегических успехов, несмотря на отсутствие проблем с поставками вооружения и живой силы. Он добавил, что НКР в это время действовала по сути в условиях блокады.

"Противник за этот период потерял огромное количество боевой техники и живой силы, однако часть из них были террористы-наемники. К сожалению, наши потери тоже огромные", – подчеркнул Пашинян.

Ранее он сообщил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании и требовало определение статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По его словам, Азербайджан отказывался от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и, как заявил премьер, закладывая основы для изгнания армян из НКР.

Бои в Карабахе начались 27 сентября, в развязывании конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и локально военное положение.

Позднее Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, однако после этого Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении состоялись по инициативе Владимира Путина и продолжались более 10 часов.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

