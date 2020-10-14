Пашинян оценил потери Карабаха из-за боевых действий с Азербайджаном

14:38
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) из-за боевых действий с Азербайджаном понесла большие человеческие потери. Заявление он сделал во время обращения к нации, передает РИА Новости.
Он отметил, что Азербайджан за первую неделю боевых действий не смог добиться стратегических успехов, несмотря на отсутствие проблем с поставками вооружения и живой силы. Он добавил, что НКР в это время действовала по сути в условиях блокады.
"Противник за этот период потерял огромное количество боевой техники и живой силы, однако часть из них были террористы-наемники. К сожалению, наши потери тоже огромные", – подчеркнул Пашинян.
Ранее он сообщил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании и требовало определение статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По его словам, Азербайджан отказывался от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и, как заявил премьер, закладывая основы для изгнания армян из НКР.
Бои в Карабахе начались 27 сентября, в развязывании конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и локально военное положение.
Позднее Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, однако после этого Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении состоялись по инициативе Владимира Путина и продолжались более 10 часов.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: