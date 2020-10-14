Японский банк Resona потерял диск с данными 14 тысяч клиентов

08:50
Фото: AP Photo/Shizo Kambayashi
В Японии банк Resona потерял диск, на котором содержалась информация о 14 тысячах пользователях. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что пропажу обнаружили в августе этого года, когда проводилась инвентаризация.
В банке утверждают, что на диске хранились имена и фамилии клиентов, а также их адреса и почтовые индексы, а вот данных о счетах, средствах и паролях пользователей на нем не было. При этом сам диск был запаролен.
По предварительной информации, его случайным образом уничтожили. Вероятность того, что он оказался за пределами банка, мала.
Ранее банк России и платежная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт банковских клиентов. Так, в открытом доступе оказалась база с данными 55 тысяч пользователей. В частности, в Сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.
Центробанк сообщил об утечке данных 55 тыс карт клиентов
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