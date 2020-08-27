СМИ сообщили об утечке данных 55 тысяч клиентов российских банков

11:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Банк России и платежная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт банковских клиентов, сообщает РБК.
По информации издания, в открытом доступе оказалась база с данными 55 тысяч пользователей. В частности, в Сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.
Когда именно произошла утечка, не уточняется. При этом отмечается, что базу данных можно было бесплатно скачать на нескольких сайтах и в телеграм-каналах еще на прошлой неделе.
В ней содержались первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, телефон, электронная почта и адрес проживания пользователя.
Представитель маркетплейса Joom подтвердил, что в марте произошла утечка, однако тогда речь шла о данных "как минимум одной тысячи пользователей" в России и Белоруссии. Кроме того, тогда Joom сообщал об устранении угрозы дальнейшего распространения сведений. В компании не смогли подтвердить информацию об объеме в 55 тысяч.
В открытый доступ попали сведения о картах и клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, "Открытия", Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф банка, Росбанка, Почта Банка, Промсвязьбанка и других кредитных организаций.
Некоторые банки подтвердили получение уведомления об утечке. При этом они заявили, что в базе нет данных, которые бы открывали доступ к счетам клиентов. Ряд банков уже сообщили клиентам о перевыпуске карт.
В Сбербанке сообщили, что в утекшей базе нет данных их клиентов, но обнаружены сведения о картах четырех клиентов зарубежных "дочек" Сбербанка. Им ничего не угрожает.
Ранее в компании DeviceLock рассказали, что была выявлена утечка данных почти 5 миллионов российских пользователей. В качестве возможного источника эксперты указывают один из сайтов по трудоустройству.
В общем доступе могли оказаться данные из базы портала SuperJob. В них, помимо ФИО, есть пол, дата рождения, адрес, телефон, почта, город проживания, а также уровень зарплаты соискателя. Эксперты не исключили, что утечка произошла в связи с уязвимостью в сервере базы данных.
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