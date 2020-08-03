Прокуратура проверяет информацию о продаже базы данных автомобилистов

18:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Прокуратура Москвы проверяет информацию о продаже в интернете базы данных автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники якобы выставили на продажу в Сети базу с личными данными около миллиона водителей столичного региона с VIN-кодами, номерами ПТС и телефонами владельцев автомобилей.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных. Также возможно привлечение к ответственности виновных лиц.
При этом Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг утечку информации из их баз. Отмечается, что выставленные на продажу поля данных отсутствуют в их информационных системах.
В союзе напомнили, что данные о страхователе и автовладельце не всегда совпадают, поскольку страхователь может быть лицом, не управляющим автомобилем.
Ранее в интернет попали персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN.
В открытом доступе оказались адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, домашние адреса, а также модели сотовых телефонов, идентификатор устройства и другие технические детали.
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