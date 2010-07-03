Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

14 октября, 22:34
Фото: ТАСС/EPA/STR
Первые подразделения правительственной армии Сирии вошли в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.
До этого пресс-служба курдских "Сирийских демократических сил" сообщила о столкновениях с турецкой армией и боевиками к востоку от Манбиджа. До начала турецкой военной операции в городе находились войска США.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Россия не против распространения операции "Источник мира" на сирийский город Кобани. Однако турецкие войска не собираются занимать Манбидж.
Турецкий лидер добавил, что страна ведет переговоры с РФ на военном, дипломатическом уровне. В то же время, по его словам, Манбидж не очищен от курдских формирований вопреки обещаниям США.
9 октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
Турция нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
Правительственные войска Сирии прошли курдские блокпосты на севере страны без сопротивления и планируют противостоять Турции. Автономная администрация на северо-востоке Сирии достигла договоренности с Дамаском для защиты границ страны.
Курды – этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии. Их численность колеблется от 20 до 40 миллионов человек во всем мире.
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