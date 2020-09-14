Протесты после убийства мужчины полицейским начались в Пенсильвании

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В американском городе Ланкастер люди вышли на акцию протеста после убийства мужчины сотрудником полиции, передает RT.

Отмечается, что в воскресенье полицейский выстрелил в 27-летнего Рикардо Муньоса, когда тот бросился на него с ножом. По данным СМИ, после произошедшего сотрудник полиции был отстранен от службы.

На следующий день толпа протестующих собралась возле полицейского участка. Отмечалось, что некоторые из протестующих бросались камнями и бутылками в здание.

В конце мая гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков в США. Ряд городов и штатов объявил о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но пока не прошли сенат.

В первых числах сентября президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который лишит госфинансирования города, в которых недостаточно борются с беспорядками. Также Трамп поручил главе американского Минюста составить список "анархистских юрисдикций", которые допускают насилие и разрушение собственности и не принимают меры для восстановления порядка.