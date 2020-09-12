Глава Минобороны Белоруссии заявил о переброске к границе войск США

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о переброшенном танковом батальоне США на литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой.

"Движение войск НАТО происходит на сопредельной территории в рамках операцй "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость". В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде, что в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", – рассказал он.

Хренин считает, что данное мероприятие похоже на то, что проходило весной.

"То, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley нас беспокоит", – добавил он.

Глава Минобороны также уточнил, что отмечается ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий. Также вдоль белорусской государственной границы замечены усиленные полеты авиации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии дестабилизации в стране.

Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток. По его словам, страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, а более зрелые государства опасаются конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы.