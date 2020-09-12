Глава Минобороны Белоруссии заявил о переброске к границе войск США

12 сентября, 23:02
Фото: ТАСС/Андрей Стасевич
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о переброшенном танковом батальоне США на литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой.
"Движение войск НАТО происходит на сопредельной территории в рамках операцй "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость". В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде, что в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", – рассказал он.
Хренин считает, что данное мероприятие похоже на то, что проходило весной.
"То, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley нас беспокоит", – добавил он.
Глава Минобороны также уточнил, что отмечается ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий. Также вдоль белорусской государственной границы замечены усиленные полеты авиации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии дестабилизации в стране.
Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.
Лукашенко также заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток. По его словам, страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, а более зрелые государства опасаются конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы.
Лукашенко рассказал, зачем взял в руки автомат
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: