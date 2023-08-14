Мэр Помпей предложил античный амфитеатр для боя Маска и Цукерберга

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Мэр Помпей Кармине Ло Сапио предложил провести поединок между американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом в древнеримском амфитеатре. Об этом сообщает агентство Adnkronos.

По его словам, город будет лучшим местом для состязания. Ло Сапио объяснил, что после контактов с органами власти он пришел ко мнению, что поединок должен быть организован в Помпеях. Мэр уточнил, что проведение поединка выручит 200 миллионов евро, которые отдадут двум педиатрическим больницам.

"Мы предложили амфитеатр. Насколько я понимаю, из соображений безопасности многотысячной аудитории не будет, но он будет транслироваться в социальных сетях по всему миру", – добавил Ло Сапио.

Мэр отметил, что бой не пройдет 26 августа.

Также свои места для проведения боя предложили несколько городов Италии, в том числе Беневенто и Таормина.

Ранее руководитель корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа. По словам Цукерберга, он готов выйти на ринг "уже сегодня". При этом бизнесмен выразил сомнения, что поединок действительно состоится в назначенную дату.

22 июня Маск вызвал Цукерберга помериться силой в поединке. Глава Meta принял вызов владельца Tesla и SpaceX. Это произошло после того, как в Сети появилась информация о намерениях компании запустить сервис-конкурент X.

Позже президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок состоится. Ожидается, что он станет самым просматриваемым в истории.

Глава UFC признал, что помогает организовать бой Маска и Цукерберга