Евросоюз решил ввести санкции против ответственных за "фальсификацию выборов" в Белоруссии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Евросоюзе решили ввести санкции против ответственных за "фальсификацию выборов" и насилие против мирных протестующих в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Как отметил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, главы МИД стран-членов ЕС пришли к общему мнению в том, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы.

"ЕС начинает работать над мерами, которые будут приниматься против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", – написал Корчок в Twitter.

Ранее ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В больницах остаются 150 пострадавших в ходе протестов.