Швеция изобразила "войну" с Россией

Фото: снимок с видео: YouTube/Försvarsmakten

На YouTube появился ряд роликов от шведских вооруженных сил, посвященных потенциальной войне, в которой противником они обозначили Россию, сообщает "Газета.ру".

В качестве своего главного союзника военные назвали США. В каждом из пяти роликов отражен определенный момент потенциальной войны.

На видео военные предполагают, что в будущем война будет иметь гибридный характер.

Ранее в парламенте Швеции подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений НАТО на территории страны. Парламентарии считают, что Швеция не должна принимать участие в маневрах Североатлантического альянса, поскольку это подрывает принцип неприсоединения страны к военно-политическим блокам.