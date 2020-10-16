В парламенте Швеции призвали запретить учения НАТО в стране

10:29
Фото: ТАСС/Toms Kalnins/EPA
В парламенте Швеции подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений НАТО на территории страны, передает RT.
Парламентарии считают, что Швеция не должна принимать участие в маневрах Североатлантического альянса, поскольку это подрывает принцип неприсоединения страны к военно-политическим блокам.
"НАТО не должно иметь возможности проводить маневры или испытания вооружений на шведской территории. В ситуации, когда нескольким странам позволяют готовиться к борьбе в Арктике, все это ведет к тому, что угроза для Швеции растет", – заявили в парламенте.
Депутаты Швеции обеспокоены тем фактором, что милитаризация Арктики постепенно становится более очевидной из-за претензий на этот регион ряда стран, в числе которых находятся США, Канада, Китай и Россия.
Политики считают, что маневры Loyal Arrow, Trident Juncture и Cold Response приводят в первую очередь к напряженной ситуации в регионе. Для стабилизации ситуации в Арктике депутаты предлагают развить сотрудничество с партнерами по региону.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательных полетов НАТО увеличилась на треть. Глава Минобороны отметил, что альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны.
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