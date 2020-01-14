СМИ сообщили о подготовке Хафтара к очередному наступлению на Триполи

Фото: AP Photo/Mohammed el-Shaiky

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает свои силы на юг от Триполи, сообщает RT.

Агентство уточняет, что армия Хафтара планирует начать очередное наступление. Официального подтверждения информации пока нет.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.

13 января глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и Хафтар встретились в Москве. Хафтар отказался от подписания соглашения о перемирии.

Он объяснил, что предложенный вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА. В частности, Хафтар настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что неподписание договора о перемирии со стороны Хафтара было ожидаемо. Он заявил, что сама идея "перемирия" для ливийского менталитета звучит глупо.

В Минобороны считают, что главным итогом межливийских переговоров в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.