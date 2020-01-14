Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:11

СМИ сообщили о подготовке Хафтара к очередному наступлению на Триполи

за рубежом безопасность политика

Фото: AP Photo/Mohammed el-Shaiky

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает свои силы на юг от Триполи, сообщает RT.

Агентство уточняет, что армия Хафтара планирует начать очередное наступление. Официального подтверждения информации пока нет.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.

13 января глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и Хафтар встретились в Москве. Хафтар отказался от подписания соглашения о перемирии.

Он объяснил, что предложенный вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА. В частности, Хафтар настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что неподписание договора о перемирии со стороны Хафтара было ожидаемо. Он заявил, что сама идея "перемирия" для ливийского менталитета звучит глупо.

В Минобороны считают, что главным итогом межливийских переговоров в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика