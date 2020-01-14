Минобороны РФ назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главным итогом межливийских переговоров в Москве является достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, сообщает РИА Новости.

По мнению представителей Минобороны РФ, согласие противоборствующих сторон по поддержанию режима прекращения боевых действий – главный итог встречи в Москве, который создает благоприятную атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии.

Напомним, что накануне в Москве проходили переговоры по Ливии, в которых также принимали участие представители РФ и Турции. Сообщается, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался от подписания соглашения о перемирии и покинул Москву. Однако глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла отметил, что делегация ПНС подписала соглашение по бессрочному режиму прекращения военных действий.

Ранее сообщалось об обещании президента Турции Рейджепа Эрдогана оказать военную поддержку силам Правительства национально согласия Ливии.