Эрдоган предостерег Хафтара от военных атак

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, если тот не прекратит военное наступление, сообщает РИА Новости.

Такую позицию Эрдоган озвучил в ходе своего выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

В Москве состоялись межливийские переговоры, в которых приняли участие также представители РФ и Турции. Сообщается, что командующий Ливийской армией Хафтари не подписал соглашения о перемирии с триполийским правительством во главе с Файезом Сарраджем и покинул Москву. По заявлению главы МИД ПНС Ливии Мухаммеда ат-Тахер Сияла, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В ноябре 2019 года Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Саррадж, который контролирует только часть страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. В рамках данных соглашений 6 января 2020 года Турция направила военную помощь Сарраджу.

После свержения режима ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала быть единым государством. Ливия поделена на две части: на востоке сформирован парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией Хафтара, а на западе, в столице Триполи, при поддержке ООН и Евросоюза организовано правительство национального согласия.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне переговоров в Москве провели телефонный разговор, одной из тем которого стал ливийский вопрос.