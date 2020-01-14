Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву. Это произошло на фоне возобновления вооруженных столкновений на юге Триполи.

По данным РИА Новости, он не подписал соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.

Основными вопросами являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством Сарраджа и Хафтаром. Они предусматривали прекращение огня или вывод войск из районов, занятых армией в столице страны Триполи.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали стороны прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.