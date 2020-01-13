Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

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Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар встретятся в Москве 13 января. Об этом рассказали в МИД РФ, передает "Интерфакс".

Как ожидается, в понедельник пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. Основными темами встречи станут урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов отмечал, что, по его информации, Саррадж и глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии. Обсуждаться будет в том числе подписание соглашение о перемирии.

Он добавил, что глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех тоже прибудут в Москву для переговоров.

12 января Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сообщила об установлении перемирия на западе страны. В этой связи Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В частности, они обсудили политическое урегулирование в Ливии.

Президент РФ также побеседовал по телефону с наследным принцем Абу-Даби. Они затронули вопросы, связанные с ливийской проблематикой.