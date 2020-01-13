Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:56

Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

политика

Фото: ТАСС/AP Photo/Mohamed Ben Khalifa

Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар встретятся в Москве 13 января. Об этом рассказали в МИД РФ, передает "Интерфакс".

Как ожидается, в понедельник пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. Основными темами встречи станут урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов отмечал, что, по его информации, Саррадж и глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии. Обсуждаться будет в том числе подписание соглашение о перемирии.

Он добавил, что глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех тоже прибудут в Москву для переговоров.

12 января Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сообщила об установлении перемирия на западе страны. В этой связи Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В частности, они обсудили политическое урегулирование в Ливии.

Президент РФ также побеседовал по телефону с наследным принцем Абу-Даби. Они затронули вопросы, связанные с ливийской проблематикой.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика