Эксперт объяснил, почему Хафтар не подписал мирный договор

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский отметил, что неподписание договора о перемирии со стороны Халифа Хафтара было ожидаемо. По его словам, сама идея "перемирия" для ливийского менталитета звучит глупо, передает ИА "НСН".

"То, что Хафтар приехал в Москву, говорит о фантасмагорическом влиянии России на сегодняшнем Ближнем Востоке. Я бы никогда в жизни не предположил, что он поедет куда-то, куда поедет Саррадж. Этого более чем достаточно", – пояснил Сатановский.

Он добавил, что не стоит забывать, что речь идет о связи с регионом, где "каждый сам себе режиссер". По его словам, повлиять на кого-либо в этом регионе очень сложно, добавив, что в большей степени это касается ливийцев, которые "абсолютные анархисты".

Сатановский отметил, что даже в случае подписания договора в Ливии вряд ли будут выполнять действия. При этом он заявил, что считает глупостью мнение о том, что "можно всех со всеми примирить".

Ранее сообщалось, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии.

Позже он заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА. В частности, Хафтар настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.

12 января режим прекращения огня вступил в силу. После этого представители противоборствующих сторон прибыли в Москву для переговоров.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.

