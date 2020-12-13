Трамп продолжает оспаривать результаты выборов в судах США

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Действующий президент США Дональд Трамп намерен двигаться вперед в вопросе выборов главы государства. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Он подчеркнул, что его команда занимается оспариванием результатов прошедшего голосования в судах. Также Трамп отметил, что иски по нарушениям в ходе выборов в штате Висконсин находятся на рассмотрении.

"Мы застукали их как мошенников, сбрасывающих бюллетени, которые делают так много всего, что никто не может в это поверить", – сказал Трамп, добавив, что суды ограничивают их время для сбора доказательства, однако они настроены "ускорить этот процесс".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом кандидат от республиканцев Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.

Ранее верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре результатов выборов в стране. В постановлении отмечается, что Техас не показал юридически обоснованного интереса о том, как устроен процесс выборов в других штатах.

Техас перед этим подал иск в суд. В нем власти штата потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон отмечал, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции.

