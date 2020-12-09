RT показал Трампа, Меркель, Макрона и Байдена на приеме у психолога

Видео: youtube.com/RT на русском

Телеканал RT смонтировал видео, в котором показал известных политиков на приеме у психологов. Ролик приурочили к 15 годам с момента основания телеканала.

"Мы решили представить, о чем разговаривают со своими психологами ведущие политики мира в преддверии 15-летия RT. Спойлер: они очень любят RT", – заявили журналисты.

На видео показаны Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Ангела Меркель и Борис Джонсон.

Ранее Трамп ввел запрет на скачивание TikTok. Он заявил, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.